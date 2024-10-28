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Во Внуково объявляли сигнал тревоги

В аэропорту Внуково объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково 27 октября объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Нарьян-Мар Boeing 737-500 в воскресенье. Отмечается, что у самолета возникла проблема с механизацией крыла.

По данным Telegram-канала, командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. В результате самолет приземлился в аэропорту Внуково, где был введен «код Синий», который обычно объявляется при аварийной посадке.

В начала октября во Внуково вводили план «Ковер», воздушная гавань была закрыта на вылет и прилет. Причиной отмены рейсов стало то, что терминал D обесточен.

До этого в аэропорту Екатеринбурга Кольцово зазвучала тревога. По громкой связи пассажирам объявили о задымлении и попросили их покинуть здание аэропорта. Однако к людям никто из персонала не вышел. По словам очевидцев, сигнал тревоги работал в течение 15-20 минут.

Ранее в Турции подняли уровень угрозы во всех аэропортах.

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