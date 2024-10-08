В аэропорту Внуково введен план «Ковер»

План «Ковер» введен в аэропорту Внуково, воздушная гавань закрыта на вылет и прилет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Готовящиеся к посадке самолеты перенаправляются в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Baza утверждает, что введение плана «не связано с беспилотниками или какой-то другой угрозой». Причиной отмены рейсов стало то, что терминал D обесточен.

План «Ковер» — режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

Подробнее о том, почему из-за плана «Ковер» закрывают небо над аэропортами — в материале Газеты.Ru.

До этого в аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводился план «Ковер» из-за угроз атаки БПЛА. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы около трех часов.

Ранее в Росавиации сообщили о временном ограничении работы трех московских аэропортов.