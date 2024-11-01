В трех аэропортах Москвы вводился план «Ковер»

План «Ковер» вводился в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что движение беспилотника заметили в сторону Калужской области. Аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы.

Вскоре в Росавиации заявили, что аэропорты на 15:25 мск работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

Одновременно с этим радио «Говорит Москва» сообщило, что жителей подмосковного Раменского, около которого находится аэропорт Жуковский, предупредили об опасности БПЛА.

План «Ковер» — режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

В последний раз «Ковер» вводили в аэропорту «Внуково» 8 октября. Тогда готовящиеся к посадке самолеты перенаправляли в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Причиной отмены рейсов стали технические неполадки в терминале D.

Зачем вводят план «Ковер» и как это сказывается на работе аэропортов — в материале Газеты.Ru.

Ранее аэропорт Самары приостановил полеты гражданских самолетов.