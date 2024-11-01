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В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

31 октября сообщалось о взрыве в Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщал, что в Киеве в результате взрыва было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По словам депутата, в здание Генерального штаба попали обломки сбитого БПЛА.

29 октября на северо-востоке Украины произошли взрывы.

28 октября украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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