В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.
31 октября сообщалось о взрыве в Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги.
До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщал, что в Киеве в результате взрыва было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По словам депутата, в здание Генерального штаба попали обломки сбитого БПЛА.
29 октября на северо-востоке Украины произошли взрывы.
28 октября украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.
Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.