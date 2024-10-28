Украинские власти сообщили о повреждении энергообъектов на северо-востоке страны

Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает областная администрация.

В администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.

На место ЧП выехали все спецслужбы.

Взрывы произошли на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на территории Сумской области.

Сумская область Украины на севере и востоке граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями Российской Федерации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.