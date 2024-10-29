На северо-востоке Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Сумы на севере-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Сирена звучит в Сумской области уже более часа.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве.

Накануне, 28 октября, украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.