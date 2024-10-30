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На Украине заявили о повреждении здания Генштаба ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук: в Киеве взрывом повреждено здание Генштаба ВСУ

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Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве в результате взрыва было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал экс-депутат.

Других подробностей произошедшего Мосийчук не приводит.

Накануне утром издание «Общественное» сообщило, что в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Никаких подробностей произошедшего не приводили. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Соломенский район направили бригады скорой помощи.

30 октября американское издание Financial Times сообщило, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. По их информации, в августе Москва и Киев были близки к достижению соглашения, но переговоры были сорваны вторжением украинской армии в Курскую область.

Ранее в Киевской области повредили линию электропередачи.

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