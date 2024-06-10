Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Севастополя заявил о фиаско ракетных атак ВСУ

Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиять на ситуацию атаками с применением дальнобойного оружия потерпят фиаско. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он напомнил про провал широко разрекламированного украинского контрнаступления, а также про другие неудачи ВСУ, которые были потом.

«Сейчас мы видим, что на фронте происходит», — продолжил чиновник.

Он отметил, что руководству Украины надо чем-то отчитываться перед спонсорами.

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине. – «Газета.Ru»), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование», — сказал губернатор.

По его словам, это приведет к тому, что Россия нарастит группировку сил противовоздушной обороны (ПВО), «и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по российской территории.

Ранее военный эксперт объяснил, каким будет ответ России на атаки западным оружием.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами