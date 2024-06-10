Губернатор Севастополя заявил о фиаско ракетных атак ВСУ

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиять на ситуацию атаками с применением дальнобойного оружия потерпят фиаско. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он напомнил про провал широко разрекламированного украинского контрнаступления, а также про другие неудачи ВСУ, которые были потом.

«Сейчас мы видим, что на фронте происходит», — продолжил чиновник.

Он отметил, что руководству Украины надо чем-то отчитываться перед спонсорами.

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине. – «Газета.Ru»), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование», — сказал губернатор.

По его словам, это приведет к тому, что Россия нарастит группировку сил противовоздушной обороны (ПВО), «и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по российской территории.

Ранее военный эксперт объяснил, каким будет ответ России на атаки западным оружием.