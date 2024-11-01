В Раменском временно объявили сигнал опасности БПЛА

Жителей подмосковного Раменского предупредили об опасности атаки беспилотника, дрон летел со стороны Калужской области. Об этом сообщили в районной администрации.

Через полчаса в администрации сообщили об отбое ракетной опасности.

Украинские беспилотники уже атаковали Раменское. 10 сентября беспилотник врезался в один из высотных домов. От удара беспилотника пострадали 54 квартиры из 102. По словам губернатора Андрея Воробьева, в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы.

Сообщалось, что одному из жителей жилого комплекса потребовался психиатр. Мужчина вместе с женой получили ранения, им оказывали помощь в больнице.

Ранее ВСУ дроном атаковали здание администрации в Запорожской области.