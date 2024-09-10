Губернатор рассказал о пострадавших при атаке беспилотников в Раменском

Четверых пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на город Раменское госпитализировали в больницу в Жуковском. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он рассказал, что посетил Раменскую больницу, куда госпитализировали двоих пострадавших. Один из них получил черепно-мозговую травму — его зацепило взрывной волной на улице. Пострадавшего транспортировали вертолетом в Москву в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Другой мужчина «попал практически в эпицентр удара», он находится в тяжелом состоянии.

Еще два человека обратились в больницу амбулаторно, им оказали помощь и отпустили домой.

«Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения», — написал Воробьев и добавил, что угрозы для жизней пострадавших нет.

Губернатор заявлял, что поврежденные при ночной атаке квартиры будут восстановлены.

Ранее глава Подмосковья пообещал жительнице Раменского спасти котов из пострадавшего дома.