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Россиянину, в квартиру которого влетел дрон, потребовался психиатр

Жителю Раменского потребовался психиатр после того, как в квартиру влетел дрон

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Телеграм-канал «Раменское»

Житель Раменского Владимир пострадал от атаки украинского беспилотника, который разрушил межкомнатную стену и выбил окна. В беседе с 360.ru он рассказал, что после прилета дрона в квартиру ему и его супруге понадобилась медицинская помощь.

По словам пострадавшего, жильцы дома не спали до двух ночи из-за многочисленных взрывов, однако не ожидали, что беспилотник ударит по ним.

«После того, как все утихло, решили отдохнуть. Снова проснулись уже от громкого хлопка в соседней комнате. В квартире разбиты все окна и разрушена межкомнатная стена. Нас с супругой осыпало осколками», — рассказал мужчина.

Семейная пара еще находится в больнице. По словам мужчины, врачи ставят им капельницы и проводят осмотр каждые 20 минут. Привлечь к помощи пришлось медиков разных специализаций, в том числе потребовалась помощь психиатра.

Напомним, сегодня ночью украинские беспилотники атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки, есть жертвы, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Раменском выросло число пострадавших при атаке дронов.

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