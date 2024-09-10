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Более 140 беспилотников перехватили над центральными регионами России

МО: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 БПЛА над девятью регионами РФ

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Shutterstock

Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 144 украинских беспилотника над девятью регионами России. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72. Еще 20 в Московской области.

Ночью Украина атаковала при помощи БПЛА несколько российских регионов. В Брянской области были сбиты средствами ПВО 59 беспилотных летательных аппаратов. В Липецкой области БПЛА были подавлены на территории трех муниципалитетов. Их точное количество не называлось.

В Подмосковье не менее 13. В Калужской области сбили семь беспилотников. Еще 12 в Курской области.

Один из дронов врезался в дом в подмосковном Раменском. В результате чего начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово задерживают рейсы на фоне атак.

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