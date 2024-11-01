Туман во Владивостоке стал причиной задержек нескольких авиарейсов

Три авиарейса задерживаются с прибытием и вылетом из аэропорта Владивостока из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на прилет задерживаются два рейса: 6339 из Южно-Сахалинска и 5203 из Новосибирска. Также задерживается отправление самолета в Иркутск, который должен был вылететь в 7:40 (00:40 мск).

Накануне в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) заявили, что аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять авиарейсы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил, что аэропорт возобновил работу в 20:00 мск. Во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

31 октября временный запрет на прием и отправку воздушных судов вводили в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

Ранее в московском аэропорту Внуково объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета.