Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове ограничили работу аэропорта

ТАСС: в аэропорту Саратова ввели ограничения из-за риска атаки беспилотников

close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове из-за риска атаки беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — сообщили в пресс-службе.

31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Экстренные службы приведены в полную готовность.

За день до этого в московском аэропорту Шереметьево также вводили ограничения для безопасности полетов.

27 октября в московском аэропорту Внуково объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Нарьян-Мар Boeing 737-500. У самолета возникла проблема с механизацией крыла. Тогда был введен «код Синий», который обычно объявляется при аварийной посадке.

Ранее два рейса были задержаны из-за инцидента в аэропорту «Кольцово».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами