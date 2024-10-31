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Аэропорт Уфы возобновил работу

Росавиация: ограничения работы аэропорта Уфы сняты

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов, все ограничения работы авиагавани сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре ВС, летевших в Уфу», — написал представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что аэропорт возобновил работу в 20:00 мск. Во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять авиарейсы в 17:50 мск. По какой причине на территории воздушной гавани ввели ограничения, в Росавиации уточнять не стали.

Утром 31 октября временные ограничения работы вводили в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

Ранее два рейса были задержаны из-за инцидента в аэропорту Кольцово.

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