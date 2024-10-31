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Аэропорт Уфы приостановил работу

Росавиация: аэропорт Уфы временно прекратил обслуживать рейсы

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Вадим Брайдов/РИА Новости

Аэропорт Уфы временно перестал принимать и отправлять авиарейсы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Временные ограничения на работу аэропорта Уфа были введены с 17:50 по московскому времени.

По какой причине на территории воздушной гавани ввели эти ограничения, в Росавиации уточнять не стали.

31 октября временный запрет на прием и отправку воздушных судов вводили в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

Также в четверг почти четыре часа не обслуживал рейсы аэропорт Самары. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Всего за время их действия на запасные аэродромы ушли четыре самолета, следовавшие в Самару.

Ранее в московском аэропорту Внуково объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета.

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