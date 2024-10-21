В Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам

Детей из семей мигрантов следует приравнять к инвалидам. С таким предложением выступил уполномоченный по права ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в эфире ОТВ.

Таким образом, Мороков предложил свое решение проблемы, связанный с наличием школьников, обучающихся в российских образовательных учреждениях, но не владеющих русским языком.

«У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [из семей мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал он.

Такая мера позволит обучать детей мигрантов отдельно, в более маленьких классах, с более углубленным изучением языка. Работа с такими учениками в отдельных классах также позволит поднять зарплату учителям.

30 сентября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что есть вероятность введения в школах обязательного тестирования для детей мигрантов. Дети должны будут подтвердить знание русского языка перед постпулением.

Ранее Медведев раскрыл, что следует делать с детьми мигрантов в России.