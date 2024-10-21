Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам

Омбудсмен Свердловской области предложил приравнять детей мигрантов к инвалидам

close
Илья Питалев/РИА Новости

Детей из семей мигрантов следует приравнять к инвалидам. С таким предложением выступил уполномоченный по права ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в эфире ОТВ.

Таким образом, Мороков предложил свое решение проблемы, связанный с наличием школьников, обучающихся в российских образовательных учреждениях, но не владеющих русским языком.

«У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [из семей мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал он.

Такая мера позволит обучать детей мигрантов отдельно, в более маленьких классах, с более углубленным изучением языка. Работа с такими учениками в отдельных классах также позволит поднять зарплату учителям.

30 сентября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что есть вероятность введения в школах обязательного тестирования для детей мигрантов. Дети должны будут подтвердить знание русского языка перед постпулением.

Ранее Медведев раскрыл, что следует делать с детьми мигрантов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами