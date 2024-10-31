Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов

Медведев: работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов

Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов и проводить профилактику, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видео с его выступлением на совещании по государственной миграционной политике опубликовано на странице во «Вконтакте» политика.

Он заявил, что работодатели должны следить за уплатой налогов работниками, следить за трудовой дисциплиной, а также вести определенную профилактическую работу.

Также Медведев подчеркнул, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Экс-президент России отметил, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами