Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов

Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов и проводить профилактику, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видео с его выступлением на совещании по государственной миграционной политике опубликовано на странице во «Вконтакте» политика.

Он заявил, что работодатели должны следить за уплатой налогов работниками, следить за трудовой дисциплиной, а также вести определенную профилактическую работу.

Также Медведев подчеркнул, что нужно препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма. Экс-президент России отметил, что в стране должны точно знать, «кто и зачем прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество».

В сентябре Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее эксперт рассказал, в каких сферах россияне смогут заменить мигрантов в течение пяти лет.