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Кабмин предложил перераспределить ₽7 трлн в бюджете на 2025–2027 годы

Кабмин предложил около 900 поправок к проекту бюджета, перераспределив ₽7 трлн

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Правительство РФ подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предлагается перераспределить порядка ₽7 трлн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции», — сказал он.

24 октября Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, внесенный правительством.

Как следует из документа, внимание уделено ключевым приоритетам, а именно — выполнению всех социальных обязательств перед гражданами.

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что распределение социальных расходов в новом проекте бюджета на 2025–2027 годы является довольно справедливым.

Ранее сообщалось, что правительство не будет использовать ФНБ для покрытия расходов.

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