Эксперт оценил проект бюджета на 2025-2027 годы

Распределение социальных расходов в новом проекте бюджета на 2025-2027 годы является довольно справедливым. Значительные средства выделяются на поддержку семей с детьми, пожилых граждан и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Например, более 4 трлн рублей предусмотрено на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей, а 1,7 трлн рублей — на предоставление материнского капитала. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Также выделяются средства на горячее питание школьников, капитальный ремонт образовательных учреждений и повышение уровня пенсионного обеспечения. В контексте современных демографических вызовов социальная поддержка приобретает критическое значение для долгосрочного развития страны. Наблюдается тенденция снижения рождаемости, обусловленная растущей экономической неопределенностью и опасениями молодого поколения относительно будущего. В таких условиях административные меры по стимулированию рождаемости малоэффективны. Необходимо создание благоприятной среды, которая позволит молодым семьям уверенно планировать будущее и принимать решение о рождении детей», — уверен аналитик.

По его словам, текущая ситуация на рынке недвижимости, характеризующаяся значительным ростом цен, дополнительно усугубляет проблему, несмотря на наличие льготных ипотечных программ для молодых семей. В этой связи, социальные меры поддержки, предусмотренные в бюджете, включая помощь в приобретении жилья, материнский капитал и различные пособия, являются не просто желательными, а необходимыми элементами государственной политики. Кроме того, поддержка пенсионеров и работников медицинской сферы также играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и повышении качества жизни населения в целом.

Исполнение бюджета на 2025-2027 годы будет непростой задачей, уверен Антонов. Основной вызов заключается в обеспечении экономического роста на уровне 2,5-2,8% ВВП, что необходимо для достижения запланированных доходов.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и санкционное давление, это может оказаться сложной задачей. Дефицит бюджета действительно присутствует, но я не считаю его критичным. Он варьируется от 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году. Это умеренные значения, особенно учитывая, что ненефтегазовый дефицит планируется сократить до 5,0% ВВП к 2027 году. Важно отметить, что объем государственного долга останется на безопасном уровне — около 18% ВВП», — сказал Антонов.

По его мнению, успешное исполнение бюджета будет зависеть от множества факторов, включая стабильность экономической ситуации и эффективность реализации национальных проектов, на которые выделено более 18 трлн рублей на три года. Важно также учитывать, что бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, и любые значительные отклонения от этого прогноза могут потребовать корректировки бюджетных планов, заключил Антонов.

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