Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, на введенные против России более 22 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, выстояли и эффективно работают, позволяя решать вопросы развития страны и обеспечивать социальные обязательства», — заявил парламентарий.

Документ был внесен правительством РФ, он сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

Как следует из документа, внимание уделено ключевым приоритетам, а именно — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Володин подчеркнул, что суммы выплат и пособий ежегодно индексируются. Среди прочего приоритет направлен на обеспечение обороны, безопасности России и обеспечение технологического суверенитета.

Как следует из проекта бюджета, внимание уделяется и реализации ряду национальных проектов. Для этого предусмотрено порядка 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, и 6,356 триллиона в 2027 году.

Володин отметил, что уже сложилось понимание того, какие поправки следует проработать ко второму чтению совместно с Правительством РФ.

Ранее в Госдуме предложили направить часть сэкономленных средств на модернизацию ЖКХ.