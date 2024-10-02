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Правительство не будет использовать ФНБ для покрытия расходов

Замминистра Колычев: средства ФНБ не пойдут на закрытие допрасходов бюджета

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Минфин России планирует покрыть дополнительные расходы бюджета на 2024 год в размере 1,5 трлн рублей за счет накопленных остатков федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев, передает ТАСС.

«Мы будем финансировать их за счет остатков накопленных [федерального бюджета]. Их достаточно для того, чтобы полтора триллиона профинансировать, еще и останется», — заявил Колычев журналистам в кулуарах Госдумы.

Замминистра подчеркнул, что для покрытия дополнительных расходов не потребуется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) или прибегать к государственным займам.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что с 2025 года распределение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет пересмотрено в пользу финансирования инфраструктурных проектов. Он подчеркнул, что ФНБ перестанет быть источником для покрытия текущих бюджетных расходов и будет использоваться как страховочный механизм при падении цен на нефть, а также для поддержания стратегических инфраструктурных инициатив.

Ранее ЦБ раскрыл, что может случиться с ФНБ в следующем году.

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