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Еще одного человека извлекли из-под завалов дома в Черкесске

ТАСС: спасатели извлекли из-под завалов дома в Черкесске еще одного человека

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МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов многоэтажки в Черкесске, где произошел взрыв газа, еще одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние пострадавшего неизвестно.

Несколькими часами ранее в спасательных службах сообщали, что извлекли из-под завалов троих жителей дома. По последним данным, в результате происшествия пострадали 11 человек.

Взрыв газа в Черкесске произошел рано утром 31 октября. Обрушилась часть дома с крышей на четвертом и пятом этажах, разрушены около десяти квартир. Из дома эвакуировали около 60 человек.

Эпицентр взрыва, предварительно, находился в квартире пенсионерки, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Позднее в Черкесске ввели режим ЧС муниципального характера.

Ранее появилось видео с места взрыва жилого дома в Черкесске.

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