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В Черкесске после взрыва газа ввели режим ЧС

МЧС РФ: в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме введен режим ЧС

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В Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме введен режим ЧС муниципального характера. Об этом в Telegram-канале регионального главка МЧС сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян.

«Решением мэрии ... введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, организована работа комиссии по оценкам ущерба», — поделился Шахбазян.

До этого ТАСС сообщало, что при разборе завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Черкесске нашли еще двух человек.

Спасатели обнаружили их во время работ по разбору завалов на верхних этажах дома. Информации об их состоянии на момент публикации не было.

Взрыв газа в Черкесске произошел утром 31 октября. Предварительно, из-за утечки газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры угрожала соседям.

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