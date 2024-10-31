В сети появилось видео с места взрыва жилого дома в Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По сообщению Telegram-канала, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Всех жильцов здания эвакуировали.

«Как минимум одна женщина пострадала, но под завалами еще могут быть люди», — говорится в сообщении.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске, есть пострадавшие. Газ взорвался на верхних этажах дома.

По сообщению Telegram-канала SHOT, взрыв произошел на уровне 4-5 этажа в пятиэтажном доме около 06:00 часов мск. Разрушена часть кровли, пострадали несколько квартир. Из здания эвакуировались более 50 человек.

23 октября газ взорвался в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области. В результате инцидента оказались повреждены окна в подъезде и двух квартирах. Возгорания не произошло.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.