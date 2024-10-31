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Из-под завалов в Черкесске извлекли троих пострадавших

МЧС: в результате взрыва газа в Черкесске пострадали 11 человек

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МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Спасатели извлекли троих пострадавших из-под завалов в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 11 человек.

«По предварительной информации, в результате происшествия <...> 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов 3 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех троих передали врачам.

До этого местная жительница Любовь рассказывала, что взрыв газа в пятиэтажном доме Черкесска был очень сильным – он напугал жителей центра, хотя ЧП произошло на окраине города.

Что касается помощи пострадавшим и сборов денег и вещей первой необходимости, то об этом, по словам женщины, пока не сообщалось. После соответствующего объявления многие готовы будут оказать помощь и решат это оперативно, уверена она.

Ранее оперативные службы назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Черкесске.

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