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Заключенные самовольно оставляли рабочие места в ИК-2 Липецка

СК: заключенные самовольно покидали рабочие места в ИК-2 Липецка

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Максим Блинов/РИА Новости

Осужденные самовольно покидали рабочие места в производственной зоне исправительной колонии № 2 Липецка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Следствие располагает данными о том, что осужденные с июня текущего года самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочередно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным», — отмечается в сообщении.

30 октября СМИ сообщили, что начальника исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке отстранили от должности в связи с побегом заключенных.

Также в четверг стали известны подробности побега заключенных из липецкой колонии. По данным СК, подкоп, вырытый сбежавшими из исправительной колонии № 2 в Липецке заключенными, был сделан на территории заброшенного цеха. Первый выход из тоннеля находился около забора — между забором из металлопрофиля и кирпичным ограждением. В этом месте обычно ходит караул. Еще один подкоп заключенные сделали под забором.

О побеге заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области стало известно утром 26 октября. Сотрудники ИК-2 обнаружили подкоп, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Осужденные готовились к побегу более полугода. Пятеро из них уже задержаны.

Ранее журналисты узнали, что у сбежавших из ИК №2 злоумышленников был подельник.

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