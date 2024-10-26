СМИ сообщили о задержании пятого беглеца из ИК-2 под Липецком

Пятого беглеца из исправительной колонии (ИК) №2 под Липецком задержали в Тамбовской области, передает 112.

Telegram-канал уточняет, что четверо беглецов направлялись в Узбекистан, еще двое — в Казахстан.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода. Четверых преступников задержали в Тамбовской области. В селе Петровка сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, у которых не было документов. Когда их доставили в отделение, выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные. Другие двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках.

Ранее появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.