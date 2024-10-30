СМИ сообщили об отстранении начальника ИК в Липецке, откуда сбежали заключенные

Начальника исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке отстранили от должности в связи с побегом заключенных. Об этом сообщило местное издание «Площадь» со ссылкой на источники.

«По словам собеседников <...>, он будет отсутствовать на посту лишь во время проверки, которая началась после инцидента. <...> В ИК №2 журналисту пояснили, что никаких комментариев давать не будут», — говорится в материале.

На сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Липецкой области указано, что начальником ИК №2 является Роман Морозов.

О побеге нескольких заключенных из исправительной колонии в Липецке стало известно 26 октября. Сотрудники учреждения заметили на его территории подкоп, после чего обнаружили пропажу шестерых осужденных.

СМИ писали, что злоумышленники готовились к побегу более полугода. К текущему моменту правоохранителям удалось задержать пятерых из них, местоположение еще одного заключенного остается неизвестным.

При этом следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования специалисты должны будут установить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом и допустил побег осужденных.

Ранее журналисты узнали, что у сбежавших из ИК №2 злоумышленников был подельник.