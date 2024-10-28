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Стало известно, по какому маршруту копали тоннель сбежавшие липецкие заключенные

РЕН ТВ: сбежавшие заключенные копали тоннель с территории заброшенного цеха

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Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецке, выкопали свой тоннель с территории заброшенного цеха. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телекомпании, первый выход из тоннеля находился около забора — между кирпичным ограждением и забором из металлопрофиля, где обычно ходит караул. Второй подкоп заключенные сделали под забором из металлопрофиля.

О побеге заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области стало известно утром 26 октября. Сотрудники ИК-2 обнаружили подкоп, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Осужденные готовились к побегу более полугода. Пятеро из них уже задержаны.

Побег заключенных из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецкой области стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователям предстоит выяснить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

28 октября выяснилось, что для рытья тоннеля заключенные применяли самодельные лопаты. Сбежавшие уроженцы Средней Азии отбывали сроки за изнасилования и оборот наркотиков.

Ранее МВД России опубликовало видео с беглецами из липецкой колонии.

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