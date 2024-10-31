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Страуса, который сбежал и почти неделю скрывался в Коми, нашли

В Коми нашли страуса, который почти неделю скрывался от фермеров

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Телеграм канал «Baza»

В Коми нашли страуса, который сбежал с фермы в лес и почти неделю скрывался. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, к поискам экзотической птицы были привлечены сотрудники фермы, волонтеры и местные жители. Совместными усилиями им удалось поймать страуса Васю, которого сейчас везут домой.

Страус сбежал с фермы в Пажге 26 октября. Отмечается, что в тот день пара самцов сильно поссорилась — птица могла убежать от обиды. Его хозяин Михаил в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что страусу в лесу ничего не угрожает, поскольку они могут до 30 дней обходиться без еды.

До этого в Москве искали 60 бешеных хомячков, которых привезли из Краснодара. Животных продавали в сетевых зоомагазинах. Странности в поведении домашних любимцев заметили владельцы — хомячки не реагировали на внешние раздражители или вели себя агрессивно.

Ранее россиянам рассказали, что делать при встрече с диким зверем в городе.

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