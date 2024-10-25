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Россиянам рассказали, что делать при встрече с диким зверем в городе

Эксперт по выживанию Халилов: на случай встречи с диким зверем есть три стратегии

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Depositphotos

Дикие звери нападают на людей редко, а если и делают это, то только обороняясь. Они могут защищать потомство, себя или кормовую базу, если подумают, что человек им угрожает. При встрече с опасным диким зверем – медведем или волком – есть три основные стратегии поведения, объяснил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов Общественной Службе Новостей.

«Даже медведь, которого все так боятся, на людей просто так не нападает, потому что человек для него – не еда. Поэтому важно вести себя таким образом, чтобы вы не были угрозой для животного», — пояснил специалист.

Он призвал не подходить к зверю, не пытаться сфотографировать или погладить, не пугать его и не бежать за ним. Это все будет восприниматься как агрессия и животное нападет из страха.

Три стратегии поведения – это run (беги), hide (прячься), fight (дерись). Но убежать от многих зверей нереально, поэтому логичнее попытаться отбежать и спрятаться. Халилов призвал искать помещения, здания, магазины, любые укрытия – например, автомобиль. Если зверь нападает, а рядом есть дети, важно быстро их схватить и постараться унести как можно дальше – они не всегда могут понимать, какая опасность им грозит, так как обычно видят животных только в зоопарках.

Важное правило при столкновении с диким зверем – привлечь внимание других людей. Животные крайне редко приближаются к группам людей, а если и делают это, то не из агрессии, а чтобы попросить еду – их часто кормят туристы, приучая к тому, что у людей можно найти еду.

Если дикий зверь замечен в городе, нужно позвонить по номеру 112 и сообщить об этом. Далее уполномоченные службы займутся отловом животного, заключил эксперт.

Ранее на Алтае медведь заглянул на уборку урожая, распугал комбайнеров и испугался сам.

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