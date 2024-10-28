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Хозяин сбежавшего в Коми страуса рассказал, что птице ничего не угрожает

Сотрудники МЧС подключатся к поимке страуса, сбежавшего в лес с фермы в Коми

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В селе Пажга в республике Коми второй день ловят страуса, сбежавшего с местной фермы 26 октября. Хозяин птицы Михаил сообщил «Газете.Ru», что ее уже нашли в лесу, однако не могут усыпить дротиком со снотворным — у ветеринара, приезжавшего на поиски, было слишком слабое ружье.

«Мы его нашли, он недалеко от фермы, в лесу. Просто мы его физически не можем поймать. Бывает такое, что страусы не заходят и мы оставляем их на ночь в уличном вольере. То ли зверь приходил, то ли гон у них — они молодые, еще созревают только. Я так понимаю, два мальчика подрались и выбили забор, один пролез и сбежал. У нас проблема только со снотворным. Ветеринар приезжал с ружьем, но ружье какое-то слабенькое — не может пробить перо у страуса. Там надо чуть ли не в упор стрелять, а он так близко он не подпускает», — объяснил Михаил.

По словам мужчины, птице в лесу ничего не угрожает — страусы могут до 30 дней обходиться без еды. Если ночью страуса не поймают своими силами, то завтра помогать будет МЧС.

«Страусы могут до тридцати дней не кушать, лишь бы была вода. Сейчас должны поймать. Может подпустить вечером, вот сейчас стемнело, сейчас знакомые приедут с тепловизором. Но ружья сейчас нет. Уже полиция звонила, хотела с МЧС связаться. Возможно, МЧС уже завтра приедут. Такой резонанс пошел», — заключил он.

Ранее сообщалось, что водители заявили в полицию о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки на обочине дороги.

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