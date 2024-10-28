Сбежавшего в Коми страуса ловят уже второй день

Жители сельского поселения в Республике Коми уже два дня не могут поймать страуса, сбежавшего с фермы в лес. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Страус сбежал с фермы в Пажге 26 октября. В тот день пара самцов сильно поссорилась, поэтому, вероятно, убежал он от обиды. Животное скрылось в лесу возле фермы», — рассказал источник.

Отмечается, что поисковикам удавалось заметить страуса. В него стреляли дротиком со снотворным, однако иголка не смогла пробить перья птицы, у ветеринара, приезжавшего на поиски, было слишком слабое ружье. Место положение страуса на данный момент известно, однако поймать его все еще не удалось.

Хозяин птицы Михаил в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что страусу в лесу ничего не угрожает, поскольку могут до 30 дней обходиться без еды. Михаил уточнил, что если птицу не удастся изловить на следующий день, то обратится за помощью к сотрудникам МЧС.

Ранее сообщалось, что школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.