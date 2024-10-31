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Еще двух человек обнаружили под завалами в Черкесске

Еще двух человек обнаружили под завалами после взрыва газа в доме в Черкесске

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Халимат Эбзеева/ТАСС

При разборе завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Черкесске нашли еще двух человек. Об этом сообщил ТАСС.

Спасатели обнаружили их во время работ по разбору завалов на верхних этажах дома. Их состояние неизвестно.

Ранее МЧС сообщало, что спасатели извлекли из-под завалов троих жителей дома. По последним данным, в результате происшествия пострадали 11 человек.

Взрыв газа в Черкесске произошел утром 31 октября. Предварительно, из-за утечки газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры угрожала соседям.

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