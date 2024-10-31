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Хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры кидалась мусором из окон и грозилась взрывом

SHOT: у хозяйки взорвавшейся в Черкесске квартиры были признаки психрасстройства

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Телеграм-канал «Baza»

У хозяйки взорвавшейся в Черкесске квартиры были признаки психического расстройства. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина пенсионного возраста скидывала из окна мусор на соседей и не выходила из дома. Также она несколько раз отказывалась впустить в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования. Отдельно рассказывается о том, что пенсионерка обматерила полицейских через дверь.

Более того, по данным Telegram-канала Mash, женщина угрожала соседям взрывом.

31 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Черкесске. Газ взорвался на верхних этажах дома. МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из здания.

При взрыве газа в Черкесске были разрушены два верхних этажа в двух подъездах пятиэтажного жилого дома.

Сейчас спасатели проводят осмотр конструкций здания, а территорию вокруг здания оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи и полицейские.

Ранее сообщалось, что 66-летний уфимец подстроил взрыв газа, надеясь избавиться от соседа.

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