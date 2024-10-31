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По факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске возбуждено уголовное дело

Прокуратура Черкесска возбудила уголовное дело по факту взрыва газа в доме

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МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Прокуратура города Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Взрыв бытового газа произошел около 6:00 (совпадает с московским), повреждения получили два этажа.

В ходе организованной проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

На место происшествия для координации действий выезжали прокурор Карачаево-Черкесской Республики Олег Жариков и прокурор города Черкесска Алексей Мухин.

Telegram-канал Baza сообщал, что спасатели вытащили семь человек из-под завалов. Пострадавшие, среди них один ребенок, получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из здания.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.

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