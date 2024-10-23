В Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки

В квартире жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области взорвалась газовоздушная смесь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, взрыв случился на третьем этаже дома на улице Белинского. После взрыва пожара не последовало, отметили в МЧС. В результате инцидента оказались повреждены окна в подъезде и двух квартирах. Видимых повреждений несущих строительных конструкций не нашли.

О пострадавших жильцах информации не поступало.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, троих граждан спасти не удалось. После взрыва в здании начался пожар, сотрудники экстренных служб ликвидировали горение. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе.

Ранее в Республике Дагестан при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек.