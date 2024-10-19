«Над нами не осталось квартир»: жительница Кирсанова — о взрыве газа в пятиэтажке

Жительница Кирсанова Тамбовской области Дарья рассказала «Газете.Ru», что ее мужу пришлось выламывать дверь из квартиры, чтобы спастись от пожара и обрушений после взрыва газа. По словам женщины, у них в гостиной «перекосились плиты», а сверху «не осталось квартир».

«Мы успели выбежать. Проснулись от взрыва в 4:45. Муж выламывал дверь входную, ее заклинило, дверь подъезда завалило обломками — тоже выбивал с ноги. Мы на втором этаже, над нами не осталось квартир. В зале, где мы спим, плиты перекосились. Одеться успели и все. Вообще пытались быстро убежать, потому что все сыпалось. Думали, сейчас на нас рухнет, успели», — сказала она.

Дарья отметила, что на их машину во дворе упали обломки, а все вещи остались в квартире.

«Около подъезда стояла наша машина, на нее упали обломки этажей. Муж, когда выбивал дверь, от паники выбежал босиком и поранился — вытащили три осколка из стопы. Медпомощь оказали. Документы, паспорта были в машине. Все остальное осталось там [в квартире]. В данный момент у родни в Котовске», — подчеркнула женщина.

Местный житель Александр, побывавший на месте ЧП, в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что сотрудники МЧС до сих пор разбирают завалы, а обломки дома разбросаны по двору.

«Только что вернулся с места происшествия. До сих пор работают сотрудники МЧС, разбирают завалы на месте взрыва. Разрушены несколько квартир с пятого по четвертый этажи, также задело потолки на третьем, но лишь потолки. Обломки оконных фрагментов разбросаны по близлежащему двору. До сих пор все подходы к дому перекрыты», — уточнил он.

Рано утром 19 октября в одном из пятиэтажных жилых домов в городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. В правительстве региона рассказали, что в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили девять человек. Восемь из них госпитализированы. По информации МЧС РФ, еще троих жителей спасти не удалось.

На месте происшествия побывал губернатор региона Максим Егоров, а после он провел совещание, в ходе которого поручил ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Также глава региона заявил, что сейчас жильцам дома запрещено заходить в свои квартиры. Людей направили в пункты временного размещения до тех пор, пока специалисты не закончат обследовать здание.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее МЧС РФ показало видео с домом в Тамбовской области, где произошел взрыв газа.