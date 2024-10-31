В Госдуме заявили, что не разрешат усыплять бездомных животных

Разрешение усыплять бездомных животных никогда не примут на федеральном уровне. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат отметил, что абсолютное большинство российских регионов решают проблемы с бездомными животными без применения таких радикальных мер. Они используют имеющиеся у них полномочия по строительству приютов, проведению отловов, стерилизации и вакцинации животных, ведению учета, в том числе чипированию.

В связи с этим Бурматов подчеркнул, что в федеральном законе никогда не появятся ни эвтаназии, ни усыпления животных.

25 июня директор благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон» Юлия Бабенко заявила, что эвтаназия не решит проблему бездомных животных.

В мае депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Против принятия этого документа протестуют зоозащитники. Они опасаются, что он позволит не помещать животных в приют, а ликвидировать их при отлове или в пунктах временного размещения.

Позднее Генпрокуратура РФ сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных.

Ранее в Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных.