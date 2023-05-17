«Развяжет руки главам регионов». Зоозащитники протестуют против законопроекта о бездомных животных

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Против принятия этого документа протестуют зоозащитники. Они опасаются, что он позволит не помещать бездомных животных в приют, а также убивать их при отлове или в пунктах временного размещения. В то же время зампред комитета по экологии Владимир Бурматов признал, что текущее законодательство могло бы эффективно решить проблему безнадзорных животных, если «не воровать».

Госдума в первом чтении приняла проект закона, позволяющий регионам самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Участие в голосовании приняли 350 депутатов из 450. 310 из них поддержали законопроект, 31 проголосовал против, девять воздержались. Поправки ко второму чтению будут принимать до 30 мая.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ наделяет регионы правом самостоятельно определять перечень мероприятий для обращения с бродячими животными. В этом случае могут не применяться нормы об отлове и размещении животных в приютах.

Одновременно поправки отменяют норму, запрещающую повсеместно «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».

Решать, как поступать с животными без владельцев, в каждом регионе будет губернатор «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

Авторы документа подчеркивают, что решения о мероприятиях в отношении бездомных животных должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе». В законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных.

Сейчас вопрос регулируется на федеральном уровне, а в отношении безнадзорных животных действует единый порядок мероприятий — система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на улицу неагрессивных животных).

Позиция авторов законопроекта

Документ инициировали 16 депутатов от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР. Его также поддержало правительство.

В ходе обсуждения один из авторов законопроекта Евгений Марков заявил, что сейчас в России 4,1 млн бездомных животных, «которые ведут собачий образ жизни», причем большая часть из них кошки.

По его словам, законопроект инициировали из-за того, что в ряде регионов проблемы с бездомными животными не решаются с помощью способа ОСВВ. В связи с этим парламентарии предлагают регионам обращаться с животными без владельцев «иными методами, которые регион посчитает целесообразным применять».

Содокладчик по вопросу, первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что СМИ «пестрят заголовками» о том, что депутаты «собираются разрешить отстрел животных».

«В тексте разбираемого нами сегодня проекта закона нет ни слова «убийство», «отстрел», «эвтаназия», «умерщвление». Закон вообще про другое. Он про полномочия субъектов РФ по защите граждан от нападения безнадзорных животных и по защите безнадзорных животных от жестокого с ними обращения», — утверждает парламентарий.

Один из соавторов документа Дмитрий Кобылкин подчеркивал, что законопроект «не отменяет существующей системы и не закрывает приюты».

Кобылкин также привел в пример Астраханскую область, где число укусов и нападений животных растет относительно ситуации по стране в целом. «Это значит, что действующая система не в полной мере защищает людей. Поэтому нужны дополнительные меры», — считает депутат.

Соавтор инициативы Николай Будуев указал, что документ в том числе предполагает, что регионы смогут усыплять бродячих животных. По его мнению, действующее законодательство не позволяет принимать более жесткие меры к животным, нападающим на людей.

«Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — утверждал депутат.

Споры в Госдуме

Законопроект раскритиковал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он назвал документ «живодерским» и заявил, что его принимают «в угоду нерадивым чиновникам».

Денис Парфенов из КПРФ интересовался у инициаторов, как будут учитываться коррупционные риски законопроекта, поскольку сейчас «по бумагам» собак стерилизовали и приютили, а «на деле ничего такого нет».

Бурматов ответил, что в этом вопросе, как и везде, «могут воровать, могут не воровать». При этом он признал, что там, где регионы соблюдают законодательство и применяют ОСВВ, число бездомных собак уменьшается.

«Схема работает эффективно — конечно, если не воровать. А на это, как мы знаем, способен не каждый руководитель», — цитирует Бурматова «Коммерсантъ».

Позиция зоозащитников

Против законопроекта протестовали защитники животных, проводившие акции у здания Госдумы. Они опасаются, что поправки позволят региональным властям легализовать убийство бездомных животных, отмечает РИА Новости.

Глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких считает, что с принятием документа есть риск того, что животных будут поголовно усыплять, а число жалоб на бродячие стаи вырастет. В беседе с «Газетой.Ru» Корецких заявил, что у инициативы нет «никаких положительных сторон», а его организация была среди тех, кто протестовал против принятия документа.

«Данный законопроект крайне опасный, потому что действительно развяжет руки главам регионов, и они смогут принимать законы местные и региональные, которые не только позволят не помещать животных в приют, но и в принципе убивать их как при отлове, так и в пунктах временного содержания», — считает активист.

В свою очередь президент благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Кира Никитина считает, что дело не в существующем законодательстве, а в том, что в проблемных регионах работа по реализации ОСВВ толком не проводилась.

В частности в Астраханской области, о ситуации в которой говорил соавтор документа Кобылкин, в феврале 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам мошенничества при исполнении 12 контрактов по программе ОСВВ. Как указывает «МК», сумма хищений по этим контрактам превысила 28 млн рублей. В 2022 году в Астрахани, по словам губернатора, было зарегистрировано 6000 случаев покусов людей, а в подмосковной Балашихе, которая по площади и населению равна Астрахани – 279 случаев. При этом бюджет на реализацию ОСВВ в Астрахани – 150 млн рублей на три года, а в Балашихе – около 10 млн в год.

Зоозащитники также настаивают на эффективности и достаточности действующих мер. Благодаря системе ОСВВ в Нижегородской области численность бездомных собак сократилась за шесть лет на 76% — с 15 тысяч до трех тысяч (на 2021 год). В Красноярске — на 50% с 2018 по 2023 год, а в Перми с 2020-го по 2022-й численность собак на улицах упала на 20%.

Начальник Управления жилищной политики и благоустройства дворовых территорий Москвы Иван Кормилицын заявил, что в столице «отстрел вообще не рассматривается», поскольку существующая программа оптимальна.

Документ был разработан на фоне нескольких громких случаев нападения бездомных собак на людей. В частности, 16 апреля в Оренбурге стая напала на восьмилетнего школьника, ребенок погиб.