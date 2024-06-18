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Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных

ГП РФ сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных

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Depositphotos

Генпрокуратура РФ сочла негуманными законы об усыплении домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, Конституционный суд РФ (КС РФ) рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия касательно возможности регионов самостоятельно принимать акты по контролю за бездомными животными в закрытом режиме.

Полномочный представитель генпрокурора РФ в КС РФ Вячеслав Росинский заявил, что эвтаназия неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности, а существующий федеральный закон из-за широких формулировок создает ситуацию правовой неопределенности.

«Органы государственной власти субъектов наделяются правом законодательно устанавливать порядок деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень таких мероприятий, что является источником нормативных коллизий», — пояснил Росинский.

До этого в Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных.

Ранее в минюсте Тувы объяснили, почему власти региона решили усыплять бездомных собак.

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