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Собаку с антенной финского производства задержали в российском регионе

Baza: в Мурманской области задержали лайку с антенной финского производства

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Илья Тимин/РИА Новости

В Мурманской области задержали собаку, к которой был прикреплен GPS-трекер с антенной финского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«29 октября на территорию военного городка Ийвара недалеко от российско-финской границы забежала примечательная лайка», — говорится в публикации.

Российские военнослужащие задержали собаку. Животное было передано пограничникам из карельского управления ФСБ.

21 октября сообщалось, что правительство Финляндии выделило €320 тысяч на исследование «Широкомасштабного влияния России на Финляндию в 21 веке». Прием заявок на исследование открылся 21 октября. Принять участие в проекте могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации.

В сентябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что размещение штаба сухопутных войск НАТО в городе Миккели недалеко от границы с Россией является сигналом для Москвы о том, что Хельсинки стали полноправным членом альянса.

Ранее в Финляндии рассказали о планах на российскую собственность.

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