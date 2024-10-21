Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Финляндии выделило сотни тысяч евро на исследование влияния России

Правительство Финляндии выделило €320 тысяч на исследование влияния России

close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Правительство Финляндии выделило €320 тысяч на исследование «Широкомасштабного влияния России на Финляндию в 21 веке». Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

Прием заявок на исследование открылся 21 октября. Принять участие в проекте смогут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации.

Крайний срок подачи заявок — 25 ноября.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил российские СМИ, в частности медиагруппу «Россия сегодня», в шпионаже, против них была начата «дипломатическая кампания».

В мае сообщалось, что государственный департамент США запросил у американского конгресса бюджет на создание фонда по противодействию «российскому влиянию» в Африке.

Ранее разведка США назвала предпочтительного для РФ кандидата на выборах президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами