Правительство Финляндии выделило сотни тысяч евро на исследование влияния России

Правительство Финляндии выделило €320 тысяч на исследование «Широкомасштабного влияния России на Финляндию в 21 веке». Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

Прием заявок на исследование открылся 21 октября. Принять участие в проекте смогут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации.

Крайний срок подачи заявок — 25 ноября.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил российские СМИ, в частности медиагруппу «Россия сегодня», в шпионаже, против них была начата «дипломатическая кампания».

В мае сообщалось, что государственный департамент США запросил у американского конгресса бюджет на создание фонда по противодействию «российскому влиянию» в Африке.

Ранее разведка США назвала предпочтительного для РФ кандидата на выборах президента.