В Финляндии назвали сигналом для России появление штаба НАТО в стране

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что размещение штаба сухопутных войск НАТО в городе Миккели недалеко от границы с РФ является сигналом для Москвы о том, что Хельсинки стали полноправным членом Североатлантического альянса. Его слова приводит РИА Новости.

Хяккянен заявил, что появлением штаба НАТО в стране Финляндия сообщает России, что является полноправным членом альянса, и роль военного блока в обороне страны «чрезвычайно сильна».

По его словам, у армии Финляндии и сил НАТО не должно быть препятствий для сотрудничества как в нормальных, так и исключительных условиях. Министр обороны уточнил, что на содержание штаба будет выделяться 8,5 миллиона евро в год.

До этого минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса (НАТО) появится в городе Миккели в Финляндии — на расстоянии 304 километров от Санкт-Петербурга и 100 километров от границы с Россией. В «обычных условиях» Штаб сухопутных войск НАТО в Миккели будет отвечать за учения НАТО и другие мирные действия в своем районе, а в случае «кризиса» он будет руководить операциями сухопутных войск НАТО в своем районе, отмечается в публикации.

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал соответствующий план глупым, который преследует цель еще больше испортить отношения с Москвой.

Ранее НАТО заподозрили в создании форпоста на северной границе РФ.