Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии рассказали о планах на российскую собственность

В Финляндии допустили дальнейший арест собственности России

close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия в будущем может продолжить арестовывать собственность России, заявил глава службы судебных приставов страны Аки Виртанен. Его слова приводит портал Yle.

По словам чиновника, общая стоимость российских активов, подлежащих аресту в Финляндии, оценивается в порядка €38 млн.

Накануне сообщалось, что суд Финляндии наложил арест на российские активы стоимостью €4 млрд. Речь идет о Российском центре науки и культуры в Хельсинки и еще как минимум пяти объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы и оспаривать арест собственности за рубежом в судебном порядке. Представитель Кремля пообещал, что страна задействует все правовые механизмы для защиты имущества.

Ранее были арестованы активы «Газпрома» в Нидерландах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами