В Подольске локализовали пожар в цеху по производству пластиковых окон

Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Подольске локализован на 3 600 квадратах», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что огонь охватил центральную часть здания, где расположен цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией. В ведомстве обратили внимание, что угрозы распространению пламени на соседние строения нет.

Возгорание в производственном здании на улице Станционная зафиксировали днем в среду, 30 октября. К ликвидации пожара привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники.

В конце сентября пожар в Подольске произошел на станции Львовская в микрорайоне Львовский.

До этого МЧС сообщало о крупном пожаре в нежилом здании в Подольске. Речь шла о торговых рядах у железнодорожной станции Львовская, которые стояли там с середины 90-х годов.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.