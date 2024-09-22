Опубликовано видео с места пожара в Подольске

Пожар в Подольске произошел на станции Львовская в микрорайоне Львовский. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», который также поделился видео с места происшествия.

На кадрах видно, что пожар в торговых рядах в основном уже потушен, заметно легкое задымление. На месте работают три пожарных автомобиля и дежурят две кареты скорой помощи.

До этого МЧС сообщало о крупном пожаре в нежилом здании в Подольске. Речь шла о торговых рядах у железнодорожной станции Львовская, которые стояли там с середины 90-х годов. В тушении участвовали 18 единиц техники и 53 человека.

22 сентября в Ставрополе также произошел пожар на автомойке на проспекте Кулакова, 36Б. По данным МЧС, спасателям удалось локализовать пламя на площади 250 квадратных метров.

Вечером 21 сентября на Ставрополье загорелся бензовоз. Возгорание произошло около 21:30 на дороге Новоселицкое – Александровское около поворота на село Журавское. С автомобиля огонь перекинулся на находящуюся рядом автозаправку. После этого пламя распространилось еще на две машины и постройки АЗС. Власти сообщили об одном пострадавшем в состоянии средней степени тяжести и предупредили о возможных ограничениях движения транспорта по трассе и задержках.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.