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В Ростовской области после падения БПЛА загорелась трава

Губернатор Голубев сообщил о сбитом в Ростовской области дроне ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Ростовской области около 2:00 был сбит беспилотник, написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, это произошло в Миллеровском районе. Обломки дрона упали в поле, из-за чего загорелась сухая растительность. Сейчас к месту ландшафтного пожара (когда горение стихийно возникает и распространяется в природе) выехали экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В комментариях к посту главы региона один из пользователей заявил, что около 2:24 действительно слышал, как сбили беспилотник.

Этой же ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе ВСУ еще по трем населенным пунктам региона. В селе Николаевка БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В селе Ясные Зори из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома, а в городе Шебекино FPV-дрон (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота) повредил кровлю многоквартирного дома.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.

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