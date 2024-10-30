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В Британии пожар вспыхнул на верфях, где строят атомные подлодки

Reuters: на верфях в Англии, где строят атомные подлодки, начался пожар

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Depositphotos

Пожар вспыхнул на верфях Барроу-ин-Фернесс в английском графстве Камбрия, где строят британские атомные подлодки нового поколения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Верфи принадлежат британской корпорации BAE Systems.

Местная полиция заявила, что «риска ядерного заражения нет». В результате происшествия пострадали два человека, их доставили в больницу.

29 октября сообщалось, что в Чечне территория Российского университета спецназа имени Владимира Путина подверглась атаке украинского беспилотного летательного аппарата. В результате одно пустующее здание получило урон, на его крыше начался пожар. На кадрах с места происшествия видно, что сильно горела крыша здания, в небо валили клубы черного дыма.

До этого стало известно, что промышленное предприятие в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получило повреждение.

Ранее сообщалось, что в Пусане загорелся склад американских войск.

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